لبنان..كشف موعد الاستشارات النيابية بشأن رئيس الوزراء الجديد

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ في الخامس عشر من أكتوبر، بعد فشل محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة "مستقلين" يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة، أن "الرئيس عون حدد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبعد أشهر من المشاورات غير المثمرة إثر تعيينه أواخر أغسطس، اعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية، في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.

من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بـ"خيانة" الطبقة السياسية اللبنانية، رغم التعهدات التي قطعتها له في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

وتعهدت الأحزاب السياسية لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين، من أجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة للنهوض بالبلاد، عملا بمبادرة أطلقها بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وفي وقت يشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة.