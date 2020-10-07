ابتكرتا طريقة لتحرير الجين.. فوز عالمتين فرنسية وأمريكية بـ نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، فوز العالمتين إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 لتطويرهما طريقة لتحرير الجينوم.
ومن المقرر أن تتقاسم العالمة الفرنسية شاربنتييه والأمريكية دودنا الجائزة مناصفة فيما بينهما.
وقال كلايس جوستافسون، رئيس لجنة نوبل للكيمياء، إن هناك قوة هائلة في هذه الطريقة والتي تؤثر علينا جميعًا، مؤكدا أن الباحثين ساهما في تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية.
وأضاف "أن للتكنولوجيا التي طورتاها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".
وأوضح جوستافسون أنه نتيجة لذلك، يمكن الآن تعديل أي جينوم "لإصلاح أي ضرر جيني".
وكانت مؤسسة نوبل، أعلنت في وقت سابق، إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944 واستبداله بحفل افتراضي بسبب جائحة كورونا.
وقال رئيس مؤسسة نوبل إن حفل جوائز نوبل سيتم إلغاؤه هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدلًا من ذلك، سيكون حفل توزيع الجوائز افتراضيا حيث يتخلل العروض فقرات من البلدان الأصلية للفائزين بالجوائز.
ويتشارك الفائزون بالجائزة مكافأة مالية تقرب قيمتها من مليون دولار، على أن يتسلّموها في بلد الإقامة.
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