جرائم ضد الإنسانية.. الاتحاد الأوروبي: انخفاض نمو الاقتصاد الإيراني 10% بسبب العقوبات وأزمة كورونا

عقد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا افتراضيا لمناقشة ملف إيران وجرائمها ضد الإنسانية.

ووفقا لـ "العربية"، أكد الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني حيث انخفض النمو بنسبة 10%.

وحول أزمة كورونا، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إيران تواجه أزمة حادة في تأمين وسائل الوقاية من الفيروس، كاشفًا أن ايران سجلت نصف مليون إصابة و27 ألف متوفي بسبب كوفيد.

كما جدد أعضاء البرلمان الاوروبي تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران، مؤكدين أن اتفاق فيينا حال دون حيازة إيران السلاح النووي.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:" الاتفاق النووي حال دون تزود إيران بالسلاح النووي"، جازما بأن لولا الاتفاق لكانت إيران قد تزودت بالقنبلة النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن إيران تشهد تدهورا لحقوق الإنسان، معربا عن إدانته الاعتقالات العشوائية ضد مزدوجي الجنسية في طهران.