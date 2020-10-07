رئيس مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو جراندي، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وكان جراندي طالب دول العالم بعدم إغلاق أبوابها في وجه اللاجئين ورفض استقبالهم بحجة مكافحة جائحة كورونا، حيث لا تعارض بين الأمرين ويمكن القيام بهما معا، حسب غراندي.
وطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، دول العالم باستقبال من هم بحاجة للحماية، حتى في ظل جائحة كورونا.
وأوضح غراندي أنه يجب عدم إغلاق الأبواب في وجه اللاجئين والملاحقين الباحثين عن الحماية رغم انتشار وباء كورونا حول العالم.
وأكد أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في جنيف، الاثنين، أن المواقف المعادية للأجانب يجب ألا ترسم سياسة اللجوء وتسيطر عليها، وأضاف أن مكافحة جائحة كورونا وحماية اللاجئين يمكن القيام بهما معا.
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