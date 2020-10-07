أول تعليق من الرئيس الروسي على وصف بايدن لـ ترامب بـ جرو بوتين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين"، في أول مناظرة لهما؛ قائلا إن هذه الجملة "تعكس الثقافة السياسية"، ومؤكدا أن هذه التصريحات ترفع من موقف روسيا لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين، اليوم الأربعاء: "عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفعون من شأنك، ويتحدثون عن نفوذنا وقوتنا المذهلين"، مشيرا إلى أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية تسويته "فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية".

وتابع الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها".



وأضاف بوتين: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى.. مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وأكد: "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة ، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي".

وتابع عن بايدن: "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف أن نرى خطابا حادا معاديا لروسيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن موسكو تفضل الامتناع عن إصدار أي تقييمات للمناظرة الانتخابية، كي لا تتعرض لاتهامات جديدة بمحاولة التدخل في شؤون الولايات المتحدة.

وأكد بيسكوف، أن روسيا لم ولن تتدخل في الشئون الأمريكية، لكنه أوضح أن موسكو تتابع مع الدول الأخرى تطورات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لكونها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف: "بالتأكيد، نرصد مظاهر جديدة للثقافة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، لكننا لا نريد التعليق على ذلك".

وفوجئ عشرات ملايين الأمريكيين، بسيل من الشتائم والإهانات في المناظرة الأولى بين المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، والرئيس دونالد ترامب.

ومنذ اللحظة الأولى ولمدة 90 دقيقة، ظل الرجلان يقاطعان بعضهما، ليسكت بايدن الرئيس دونالد ترامب في إحدى المرات بعد إهانته قائلا: "فلتخرس يا رجل"، ومن ثم استمرت الإهانات.

ووصف الديمقراطي بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مضيفا أنه "أسوأ" رئيس في تاريخ البلاد.