تويتر يتحول لساحة تهنئة بعد تزكية مشعل الجابر الصباح وليا لعهد الكويت

بارك رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قرار أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتزكية شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد البلاد.

وانهالت المباركات على موقع التواصل "تويتر" ليتحول لساحة من التهنئة والمباركات أطلقتها حسابات عربية وخليجية، جاء مضمونها الدعاء له بالتوفيق والسداد.

وتشابهت التغريدات فى مضمونها حيث جاءت على النحو الآتي: «نسأل الله التوفيق والسداد للغالية الكويت وأن يحفظها ويحفظ شعب الكويت - حفظه الله على السمع والطاعة بالعسر واليسر بالمنشط والمكره - نبارك للكويت قيادة وشعبا وإلى مزيد من التقدم والازدهار - وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير ورفعة بلدنا تحت القيادة الحكيمة والرعاية السلامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى".

وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.



وحول السيرة الحياتية للشيخ مشعل الصباح، ولد في الكويت عام 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية بالكويت وهي نفسها التي سبق أن التحق بها أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ثم توجه الشيخ مشعل إلى بريطانيا، حيث التحق بكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية، وتخرج فيها عام 1960.

وبعد تخرجه التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980 م، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة"، التي لا تزال تعمل بالكويت تحت هذا الاسم.

وإضافة إلى عمله الأمني، عُين الشيخ مشعل من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط عقب تأسيسها.

وكما كان له إسهامات بارزة في وزارة الداخلية، أسهم الشيخ مشعل في وضع الدعائم الأساسية للديوانية، لإيمانه بأهميتها في الحفاظ على الموروث الشعري، ودعم الشعراء واحتضانهم، بالإضافة إلى دورها المهم في توثيق الشعر النبطي، وهي الدور الذي مازالت تمارسه حتى اليوم.

وفي 13 يناير 2004، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ مشعل نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

والحرس الوطني هيئة مستقلة عن الجيش والشرطة ومهامه تتمثل فى مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى.

وظل الشيخ مشعل يشغل هذا المنصب على مدار 17 عاما وحتى اليوم، نجح خلالها في أداء عمله بحب وتفانٍ.

وخلال أزمة كورونا التي شهدتها العديد من دول العالم ومنها الكويت على مدار الشهور الماضية، ظهر الدور القوي للحرس الوطني الكويتي، في مساندة قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجول والتغلب على الجوانب المختلفة من الأزمة حتى أن هذا الجهاز أنيط به إدارة بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وخلال توليه هذا المنصب، كان الشيخ مشعل حريصا على الالتقاء بالخريجين من الحرس الوطني لترسيخ الركائز والقيم التي يجب أن يتسلحوا بها ابتداء من غرس عقيدة راسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه في حال قرر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد اليوم، الأربعاء، فسيوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة غدا، الخميس، لمبايعة ولي العهد.

وذكر الغانم، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "الأمر الأميري بتزكية ولي العهد بيد أمير البلاد ووفق الدستور فلدى سموه مدة سنة لاختيار ولي العهد".

وأوضح أنه في حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد اليوم، الأربعاء، فسيتم بعد ذلك فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.