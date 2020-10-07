أخبار اليمن : غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة

غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدةاستشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بخروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 35 غارة على محافظات صعدة وحجة ومأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 281 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وأربع غارات لطيران تجسسي في الدريهمي وتحليق طائرتين حربية في أجواء الفازة والجبلية بالإضافة الى تحليق ١٢ طائرة تجسسية بأجواء التحيتا والجبلية والدريهمي والفازة والجاح.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت ١٠٠ خرقا بقصف صاروخي مدفعي لـ١٧٠ قذيفة و١٦٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين جراح بعضهم حرجة جراء قصف مدفعي مكثف لقوى على حي الربصة بمديرية الحوك ؛لآفتاً إلى ان القصف تسبب أيضا في تضرر عدد من المنازل.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب ؛ وثلاث غارات على مديرية صرواح؛ وخمس غارات على مديرية مدغل بالمحافظة ذاتها.

وحسب المصدر شن الطيران خمس غارات على منطقتي المهاشمة والخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ؛و11 غارة على مناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.