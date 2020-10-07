المفوضية الأوروبية: تأمين 20 ألف جرعة إضافية من عقار ريمديسفير

وكانت المفوضية الأوروبية قد وقعت في يوليو الماضى، اتفاقا مع شركة جيلياد للأدوية لشراء 30 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ويستخدم عقار ريمديسفير فى علاج الإيبولا، كما يساعد فى وقف تكاثر الفيروسات، مثل: الفيروسات التاجية ويمنع قدرتها من نسخ نفسها بشكل أكبر داخل جسم المريض.
كما يسرع عقار ريميديسفير من شفاء مرضى مصابى كورونا بنسبة 30%، حيث أثبت نجاحه فى علاج المرضى فى بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة، فهو أكثر فعالية فى المراحل المبكرة من الفيروس التاجى.
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