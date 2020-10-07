شفاء رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى من كورونا

قالت وكالة "رويترز"، إن نتيجة فحص برلسكونى الذى أمضى النصف الأول من سبتمبر فى مستشفى فى ميلانو قبل السماح له بالعودة إلى منزله مع الخضوع لحجر صحي، جاءت سلبية الآن، مشيرة إلى أنه ينتظر نتيجة مسحة ثانية من أجل تأكيد نهائى لشفائه من الفيروس. وأصيب برلسكونى (84 عاما) بالتهاب فى الرئتين ومكث فى مستشفى سان رافاييلى فى ميلانو لأكثر من عشرة أيام. ويُعتقد أن برلسكونى أصيب بالفيروس خلال عطلة بجزيرة ساردينيا المطلة على البحر المتوسط والتى شهدت ارتفاعا فى حالات العدوى خلال الصيف.

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