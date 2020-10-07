نتنياهو: بحثت مع بوتين الوضع في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله قضايا إقليمية ملحة.
وذكر نتنياهو على حسابه في "تويتر" أنه ناقش هاتفيا قبل قليل مع بوتين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ68 مسائل الأمن الإقليمي و"العدوان الإيراني" والوضع في سوريا.
وأشار نتنياهو إلى أنه وبوتين اتفقا على تطوير التعاون بين روسيا وإسرائيل في مجال محاربة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه هنأ الرئيس الروسي بعيد ميلاده وتمنى له "الاستمرار في تعزيز العلاقات المهمة والودية بيننا".
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