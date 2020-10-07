غلق المقاهي والحانات اعتبارا من الغد لمدة شهر في بروكسل بسبب كورونا

/ أعلنت السلطات البلجيكية أن المقاهي والحانات ستغلق أبوابها من صباح غد /الخميس/ في جميع أنحاء إقليم بروكسل ، للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم البلاد.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم /الأربعاء/ أن هذا الإجراء سيطبق لمدة شهر حتى 8 نوفمبر المقبل، كما أن تناول الكحول في الأماكن العامة أصبح محظورا في 19 بلدية في المنطقة ، في إشارة إلى استمرارية فتح المطاعم.
وكانت بلجيكا قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ تسجيل 20 حالة وفاة و2612 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 130 ألفا و 235 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و64 حالة وفاة.
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