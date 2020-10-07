بسبب تسميم نافالني.. تحذير شديد اللهجة من ألمانيا لـ روسيا

وجهت ألمانيا، اليوم الأربعاء، تهديدا إلى روسيا بفرض عقوبات على خلفية تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، حذرت ألمانيا من أنه لا يمكن تجنب العقوبات إذا لم توضح روسيا حقيقة تسميم نافالني.

وفي وقت سابق، اتهم المعارض الروسي البارز، في حديث لمجلة دير شبيجل الألمانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن الاشتباه في تسممه وشدد على عدم شعوره بالخوف.

من جانبه، أعرب الكرملين، عن رفضه التام للاتهامات الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتسميم المعارض الروسي، مؤكدًا أنها "مرفوضة وبلا أسس".

واتهم الكرملين المعارض نافالني بالتعامل مع الاستخبارات الأمريكية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وجرى نقل نافالني جوا من روسيا إلى برلين في أغسطس بعد شعوره بالإعياء على متن رحلة داخلية، وتلقى العلاج في مستشفى شاريتيه لمدة 32 يوما ثم خرج من المستشفى في سبتمبر.

ويطالب الغرب بتفسير من الكرملين الذي ينفي أي دور له في الواقعة ويقول إنه لم ير بعد أي دليل على وقوع جريمة.

وعن اللحظة التي بدأ يؤثر فيها غاز الأعصاب عليه قال: "لا تشعر بأي ألم لكنك تدرك أنك تحتضر".

وقال ناشط سياسي في 24 سبتمبر إن أمام زعيم المعارضة الروسية شهرا آخر على الأقل كي يستعيد لياقته، مضيفا أن من الواضح أنه ينوي العودة إلى روسيا واستئناف نشاطه السياسي. وكان الناشط قد ساعد في نقل نافالني إلى ألمانيا.