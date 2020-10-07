معاريف: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الخراب والهلاك ولا يصلح لرئاسة الحكومة

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء مقالًا للكاتب الإسرائيلي "أبراهام تيروش" عن عدم صلاحية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا المنصب لأنه يقود إسرائيل إلى الهلاك.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى تصريحات والد نتنياهو فى السابق والتي جاء فيها أن "نتنياهو غير مناسب لمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وقال "ابراهام تيروش" إن نتنياهو يعاني من جنون العظمة بتشجيع من زوجته سارة وابنه يائير، ويقود إسرائيل إلى الهلاك بهذه الطريقة.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أن تل أبيب تعيش أسوأ مراحل الفوضى بسبب سياسة نتنياهو الخاطئة التي أفقدت تل أبيب السيطرة على الشمال.

وأوضح الكاتب أن ما يحدث في إسرائيل حاليًا لم يحدث فى عهد أى رئيس وزراء مر بإسرائيل منذ رئيس وزراء سابق بن جوريون وما بعده مؤكدًا أنهم كانوا مختلفين في الشخصية والسلوك.

وأشار "ابراهام تيروش" إلى أن أفيجدور ليبرمان، الذراع اليمنى لنتنياهو أصبح خصمه اللدود اليوم، بسبب سياسته الخاطئة لأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى الخراب والهلاك.

وأفاد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعمل لصالح دولة إسرائيل بل يضرها بسبب أفعاله وتصرفاته وأخرهم فضيحة الملابس المتسخة فى واشنطن، قائلًا "كيف يتجه نتنياهو وزوجته سارة إلى واشنطن بحقائب مليئة بالملابس المتسخة لغسلها ويل لذات الخزي والويل لنفس العار فإن نتنياهو وزوجته لا يحتقران أنفسهم فحسب، بل يحتقراننا جميعًا".