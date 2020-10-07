بسبب كورونا.. تونس تفرض حظر تجول بمدينة الكاف.. والعاصمة على مقربة أيضا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول في مدينة الكاف غرب البلاد من الساعة 8 ليلا إلى 5 صباحا بسبب تفشي فيروس كورونا.
فيما قال والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن حظر تجول في تونس الكبرى خلال الساعات القادمة، كإجراء للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 48 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد 24542 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات التي تم الإبلاغ عنها منذ شهر فبراير الماضي بلغ 364.
وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعلن في وقت سابق، حظر جميع التجمعات، مشددا على ضرورة وضع الكمامات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.
وأضاف أن الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة".
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