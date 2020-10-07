أذربيجان تؤكد عزمها السيطرة على قره باغ

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن عملية مكافحة الإرهاب، التي يمكن وصفها أيضا بأنها محاولة لتهدئة أرمينيا بالقوة، جارية فى الأراضى الآذرية ولقد تمكنا بالفعل من تحرير بعض الأراضي المحتلة، ونجاحاتنا العسكرية مستمرة. نحن مصممون بشدة على استعادة وحدة أراضينا".

وتابع قائلا: "بسبب الهزائم العسكرية، تضطر قيادة أرمينيا لاتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة بارتكاب جرائم عسكرية. ويجب تقديم الأفراد الذين يصدرون مثل هذه الأوامر إلى العدالة الدولية".

كما أكد أنه "فى الوقت الحالى، تتحمل القيادة العسكرية والقيادة السياسية لأرمينيا المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث".