رئيس أذربيجان: سنعود للمحادثات مع أرمينيا بعد انتهاء النزاع فى قره باغ

واتهم علييف - فى حوار أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - حكومة يريفان بمحاولة تدويل نزاع قره باغ وإشراك دول أوروبية وأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعى فيه، مشددا على ضرورة ألا يخرج النزاع عن حدود أرمينيا وأذربيجان.
وأشار رئيس أذربيجان إلى أن دولا أخرى خارج مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (والتى تترأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل مشترك) قد تشارك فى تسوية النزاع كدول ضامنة.
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