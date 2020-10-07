الإمارات تسجل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالإمارات، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 111882 فحصا جديدا خلال الـ ـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات منذ ظهور الفيروس إلى 101840 حالة.

كما سجلت الوزارة وفاة مصاب واحد جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 436 حالة وفاة.

وقالت الصحة الإماراتية إنها سجلت 1154 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات التعافي 91710.