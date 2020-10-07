لتصفيف شعرها بالعيد.. زوجة نتنياهو تخرق الإغلاق التام رغم تفشي كورونا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية اليوم الأربعاء عن أن مصفف شعر سارة نتنياهو حضر عشية عيد العرش إلى المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، من أجل الاعتناء بشعر زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، وذلك بخلاف كافة التعليمات الحكومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، والقرار بإغلاق صالونات الشعر وعدم توفير هذه الخدمة إطلاقا في البيوت.

وقالت الصحيفة العبرية إن مصفف الشعر حضر مرة واحدة على الأقل إلى مسكن نتنياهو خلال فترة الإغلاق.

ولفتت "يديعوت" إلى أنه خلافا لرئيس الحكومة، الذي يحتاج إلى خدمة كهذه، حتى خلال الإغلاق، كونه شخصية عامة ويضطر إلى الظهور في وسائل الإعلام، إلا أن زوجته ليست شخصية عامة ولا يوجد مبرر لاختراقها للتعليمات وقيود الإغلاق.