السعودية تسجل 468 إصابة جديدة و24 وفاة بـ كورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض في الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 337711 حالة.
كما رصدت الوزارة 596 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 323208 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9556 والحالات الحرجة 913 حالة.
وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أعلنتأن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 7ر35 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونا و 733 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.
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