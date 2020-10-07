جمعية السفر الأمريكية: نشعر بخيبة أمل لفشل الكونجرس في إغاثة القطاع

أصدرت جمعية السفر الأمريكية U.S. Travel Association بيانا موقعا من رئيسها ومديرها التنفيذي Roger Dow بشأن إنهاء البيت الأبيض لمفاوضات الإغاثة من أزمة فيروس كورونا.

أشارت جمعية السفر الأمريكية إلى أنه ، لا يمكن للأمريكيين المجتهدين المعتمدين فى سبل عيشهم على السفر والسياحة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية من أجل الإغاثة مشيرة إلى أن الحقيقة هي أن الشركات الصغيرة في كل أنحاء الولايات الأمريكية سوف تغلق أبوابها.

أوضحت جمعية السفر انه الشركات الصغيرة كانت بحاجة إلى الإغاثة منذ أشهر، وهو ما يتضح يوما بعد الآخر مؤكدة أنه في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من الأمريكيين، فإن إنهاء مفاوضات الإغاثة هو قصر نظر يرثى له، حيث تُظهر البيانات الجديدة من Tourism Economics أنه بدون مساعدة فورية ستفقد 50% من الوظائف المدعومة بالسفر بحلول ديسمبر، أي خسارة إضافية قدرها 1.3 مليون وظيفة.

لفتت الجمعية أنه نظرا لأن السفر يدعم 11% من جميع الوظائف التي كانت موجودة في فترة ما قبل الوباء، فليس من الممكن للولايات المتحدة ببساطة أن تتوقع انتعاشا اقتصاديا على مستوى البلاد دون مساعدة فيدرالية ذات مغزى.

نوهت انها نيابة عن جميع العاملين في صناعة السفر في أمريكا، نشعر بخيبة أمل إلى أقصى حد لأن الكونجرس والإدارة فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها هذه الصناعة في الوقت الراهن والأدلة الواضحة على تزايد الضرر."