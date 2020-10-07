أول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا الأسبوع المقبل

عقد الرئيس التنفيذي لميناء حيفا ماندي سالزمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الإنترنت مع كبار المسؤولين في موانئ أبوظبي ودبي والهند وسريلانكا.

وأوضح موقع "والاه" العبري، أن سالزمان ناقش انطلاق أول سفينة شحن إماراتية من ميناء جبل علي في دبي نحو ميناء حيفا صباح الاثنين المقبل.

وفي سياق منفصل أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب موقع "والاه" العبري، بحث نتنياهو مع بوتين قضايا الأمن الإقليمي والخطر الإيراني والوضع في سوريا.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بشأن مكافحة فيروس كورونا.