اندلاع حريق في مستودع ذخيرة بمدينة روسية

أعلن المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريزان، اليوم الأربعاء، نشوب حريق في مخزن للذخائر في منطقة ريزان الروسية مما أدى إلى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية.
وذكر المركز الصحفي -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريزان، وأسهمت الرياح الشديدة في انتشار الحريق ووصوله إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية، حيث سمع دوي عدد من الانفجارات العائدة للذخائر الموجودة في المخزن.
وأكد البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.
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