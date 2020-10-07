أردوغان يصل العاصمة القطرية في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، أن وزير الدفاع القطري خالد العطية، استقبل أردوغان لدى وصوله مطار الدوحة الدولي مع عدد من مسؤولي البلاد.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وقت لاحق اليوم، علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

وكانت قطر، أعلنت أمس الثلاثاء، أن أردوغان، سيزور الدوحة اليوم الأربعاء في زيارة عمل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد، سيستقبل الرئيس التركي الذي يصل في زيارة عمل.

وأضافت الوكالة أن تميم وأردوغان سيبحثان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان أجرى في يوليو الماضي، زيارة سريعة للعاصمة القطرية الدوحة، استغرقت يوما واحدا التقى فيها أميرها تميم بن حمد.