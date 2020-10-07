أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليونتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 35.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الاربعاء.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصول إجمالي الإصابات إلى 35 مليونًا و 733 ألف حالة، وتجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة، فيما اقترب عدد المتعافين من 25 مليونًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي والعراق.

ومن حيث أعداد الوفيات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.