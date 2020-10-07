مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد في الكويت
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمراً أميرياً بتزكية نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
والشيخ مشعل الصباح هو الأخ الأصغر لأمير الكويت.
وولد الشيخ مشعل وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم مريط الحويلة، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.
وبعد التخرج تولى ابن أمير الكويت العاشر مناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيداً نسبياً عن الظهور الإعلامي.
ومن المناصب الأمنية التي تولاها الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة من عام 1967 إلى عام 1980، إذ تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة" التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم.
وظل الشيخ مشعل يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى اليوم.
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