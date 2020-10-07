فيسبوك وتويتر يحذفان منشورا لترامب عن كورونا

حذف موقع فيسبوك منشورا لترامب، زعم فيه أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 كان "أقل فتكا" من فيروس الانفلونزا.

وكتب الرئيس على فيسبوك أن الولايات المتحدة "تعلمت التعايش مع موسم الانفلونزا تماما كما نتعلم الآن التعايش مع كوفيد -19، والذى كان أقل فتكا بكثير بالنسبة لمعظم السكان !!!"

وكان موقع تويتر قد أخفى نفس التغريدة لترامب من قبل ووضع مكانها تحذيرا من "نشر معلومات مضللة وربما ضارة".