الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الكويت اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة شفاء 597 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت لـ 100776 حالة.

في سياق أخر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن "أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت".

