50 شخصًا.. بوتين يكشف عن تطعيم أقاربه ومساعديه بلقاح كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بعضًا من أقاربه وعددا من الأشخاص المتواجدين في دائرته الداخلية، تلقوا لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه روسيا لاحتلال المركز الأول عالميا في سباق الوصول وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بوتين: "المقربون لي من الأقارب والموظفين المساعدين قد تلقوا اللقاح"، مضيفا: "أنا أتحدث عن العشرات من الناس تقريبا في حدود 50".

ولفت الرئيس إلى أنه قيادة وزارة الدفاع الروسية والخدمات الخاصة الأخرى تقريبا جميعها تلقت اللقاح.

يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك V"، وتم تطوير اللقاح في مركز جاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.

وأكد بوتين وقت الإعلان عنه في أغسطس الماضي، أن أحد بناته تلقت اللقاح، الذي حينها قلق العلماء بعد أن حذروا من أنه لم يخضع بعد لاختبارات واسعة النطاق.