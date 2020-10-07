شاهد.. سلسلة انفجارات تهز قاعدة عسكرية بـ روسيا.. وإخلاء 10 قرى

أعلنت سلطات الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن وقوع سلسلة انفجارات داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ريازان جنوب شرقي موسكو.
وذكر المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية أن الانفجارات جاءت نتيجة لاندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالموقع.
وأسفر الحادث عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء في القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لم تنجح.
وأوضح المكتب أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، حيث تم إجلاء جميع الأفراد من القاعدة.
ولا تزال فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ، تعمل على إخماد الحريق.
فيما قالت تقارير صحفية إن الانفجارات لا تزال تدوي بكثافة في الموقع، فيما أشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن السلطات اضطرت لإغلاق طريق فيدرالي واقع في محيط القاعدة وإخلاء 10 قرى تقع على بعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات عن موقع الحادث.
ويعتزم الجيش ووزارة الطوارئ لاستخدام طائرة إطفاء من طراز "إل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" وقطار مخصص للإطفاء في عملية إخماد الحريق.— Телеканал 360° (@360tv)
Минобороны заявило, что на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области взрываются снаряды. Людей оттуда уже эвакуировали. Пострадавших нет.— Телеканал 360° (@360tv) October 7, 2020
В ведомстве уточнили, что соседним населенным пунктам это происшествие не угрожает. Пожар уже тушат. pic.twitter.com/eQdYhUpIv3
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