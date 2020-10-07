نستعد للسيناريو الأسوأ.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة الأردنية بعد ارتفاع إصابات كورونا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في الأردن، عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعل البلاد تستعد للسيناريو الأسوأ.

ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أضاف الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة كورونا، ولا بد من الوقوف أمام هذا التحدي بكل جرأة والارتقاء إليه.

وأوضح أن الدولة تتجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.

وأشار الرزاز، إلى أن تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة.

كانت السلطات الصحية في الأردن، أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1537 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 حالة خارجية.

كما سجلت الوزارة 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، أن السلطات قررت فرض حظر تجول شامل في جميع المحافظات من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستثنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.