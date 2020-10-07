نبأ سار من شئون الحرمين: لم نرصد أي إصابة بـ كورونا في المعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

‏‎ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت "شئون الحرمين"، اليوم الأربعاء، إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

وأضافت أنه يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، كما يتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا.

وأشار إلى أن 520 موظفا يعملون على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام.

واستأنفت المملكة العربية السعودية، منتصف ليل السبت الماضي (بتوقيت مكة المكرمة)، أداء فريضة العمرة للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس الماضي.

وكشفت إحصائيات رسمية لوزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحًا لأداء العمرة، في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم الجمعة، منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا".

ودشنت السلطات السعودية التطبيق للتسهيل على الراغبين في القيام بالمناسك، في غضون أزمة فيروس كورونا.

وفي أول أيام عودة العمرة، أعلنت صحة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المعتمرين.