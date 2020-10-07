بشرى للجزائريين .. قرار جديد طال انتظاره أكثر من 6 شهور

قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المطارات الداخلية، التي كانت مغلقة لكنها لم تحدد موعدا لاستئناف الرحلات، وذلك على خلفية تراجع إصابات كورونا .

وحول فتح الطيران الدولى لم تعلن السلطات الجزائرية أى جديد بعد إغلاق دام أكثر من 6 شهور .

وما زالت الجزائر كغيرها من دول العالم ترسم سياستها الاقتصادية وفق ما تقتضيه جائحة كورونا، لكن النقطة المهمة التي تناولتها الحكومة مؤخرا تتعلق بمراجعة أسلوب إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، لجعلها قادرة على المنافسة دوليًا عن طريق تغييرات عميقة لإيجاد جو تنافسي.

وكانت شركة الطيران المملوكة للدولة في الجزائر أعلنت استئنافها لعودة النشاط ، مع فرض إجراءات وقائية من فيروس «كورونا»، فيما أبدى أطباء تشاؤمًا بخصوص وضع حد للحظر الصحي بعد 14 مايو الجاري، تاريخ انتهاء مدة الحجر التي قررتها الحكومة. وقالت مصادر من شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» إن مسؤوليتها البحث عن وضع مخطط لعودة الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أنهم لم يحددوا تاريخًا لذلك؛ لكنهم قرروا فرض ارتداء الكمامة على المسافرين في المستقبل.

وأشارت المصادر إلى «تكبّد الشركة خسائر مالية لم تعرفها من قبل»، بسبب تداعيات الأزمة الحالية. وتشغّل الشركة حوالي 10 آلاف موظف، وهي في الأصل تواجه ضائقة مالية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الدولة.