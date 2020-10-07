موسكو: البيانات الأولى لتأكيد فعالية لقاح (سبوتنيك- V) ستكون متاحة أوائل نوفمبر المقبل

أعلن ألكسندر جينسبورج مدير مركز (جامالي) لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، أن النتائج المعملية الأولى التي تؤكد فعالية لقاح (سبوتنيك- V) ستكون جاهزة في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وقال جينسبورج -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء- "تم بالفعل تطعيم حوالي 450 شخصًا بمكونين من هذا اللقاح، وسيتم أخذ عينة من دمائهم بعد 21 يومًا، أي في بداية نوفمبر القادم".

وأضاف "سيكون لدينا أول الاختبارات المعملية في نوفمبر، والتي على أساسها يمكننا التحدث عن فعالية اللقاح". وأوضح أن البيانات الخاصة بمرضى فيروس كورونا بعد التطعيم لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

كانت التجارب السريرية بعد تسجيل هذا اللقاح قد بدأت في العاصمة الروسية موسكو في 7 سبتمبر الماضي، حيث من المفترض أن يشارك 40 ألف متطوع في التطعيم، منهم 10 آلاف سيحصلون على دواء وهمي لاختبار فعالية اللقاح.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاح (سبوتنيك- V) للوقاية من (كورونا) الذي تم تطويره على يد خبراء مركز (جامالي) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وسيتم إنتاج هذا اللقاح بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.