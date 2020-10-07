خلال أيام.. فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، تنظيم مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان خلال أيام.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.

وأكد لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان لن ينعقد خلال شهر نوفمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه حدد يوم الخميس 15 أكتوبر موعدا لانطلاق الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة .

ونشرت الرئاسة اللبنانية تغريدة عبر تويتر، معلنة عن الاجتماع المرتقب لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان انه "يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة، العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الـواقع فيه 15 تشرين الاول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا".