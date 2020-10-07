قفزة جديدة.. الأردن يسجل 1199 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1199 إصابة جديدة بالفيروس، منها 9 حالات خارجية.
كما سجلت الوزارة 9 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كان رئيس حكومة تصريف الأعمال في الأردن، عمر الرزاز، أكد اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعل البلاد تستعد للسيناريو الأسوأ.
ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أضاف الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة الوباء، ولا بد من مواجهة هذا التحدي بكل جرأة والارتقاء إليه.
وأوضح أن الدولة تتجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.
واعتبر الرزاز، أن تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة.
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