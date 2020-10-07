إسرائيل تتوقع إجراء 100 ألف فحص كورونا يوميا بحلول الشتاء

قدر وزير الصحة يولي إدلشتاين اليوم الأربعاء أنه بحلول فصل الشتاء سيكون بإمكان إسرائيل إجراء اختبار كورونا لحوالي 100 ألف عينة يوميا.

وقال إدلشتاين في بيان صحفي نشره موقع "والاه"، "إنه يجري استخدام تقنيات تسمح بإجراء اختبارات متزامنة لعشرات العينات وهذا سيحسن الوتيرة ويصل بنا إلى طاقة مائة ألف اختبار في اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 4,674 إصابة جديدة، و33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 278,585 إصابة، والوفيات إلى 1,803 حالة.

وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين المصابين، 61,606 حالة نشطة، بينهم 855 مريضًا بحالة الخطر، و298 مريضا على أجهزة التنفس.