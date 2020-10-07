تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. عشرات الجنود يناهضون قادتهم بقاعدة نيتسانيم

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف مريضين بفيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي في قاعدة نيتسانيم.

وحسب موقع "والاه"، إثر ذلك قرر قادة القاعدة نقل أكثر من 80 جنديًا، يخدمون في أقسام المرضى الذين تم التحقق منهم إلى مجمع عزل، حيث تم أيضًا نقل من خالطوا أحد المصابين - بينما عانى بعضهم من الأعراض.

وأشار الموقع، إلى أن عشرات الجنود تمردوا ورفضوا الانتقال إلى معسكر العزل خوفا من العدوى، ومن المتوقع أن يواجهوا إجراءات تأديبية لرفضهم الأمر.

وأعلن مركز المعلومات والمعرفة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء) أن فيروس كورونا قد يتسبب في أضرار طويلة الأمد عقب الإصابة به.

وذكر تقرير صادر عن المركز وفق القناة 7 العبرية: "يمكن أن تستمر أعراض المرض لعدة أشهر حتى بعد مرور المرض - بغض النظر عن الحالة الصحية الأساسية وعمر المريض".

وأوضح أن قرابة ثلث جميع المتعافين من كورونا بإسرائيل يعانون من استمرار بعض الأعراض حتى بعد شهور من تعافيهم.