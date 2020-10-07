وزير الصحة الاردني : فحوصات كورونا غير ملوثة بالفايروس وسنحول مطلق الشائعات للقضاء

دوت الخليج :- قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر إن الحديث الذي نشره البعض عن أن الكتات التي تستخدمها الوزارة في فحص كورونا ملوثة عار عن الصحة تماما لأننا نحضر هذه الوسائل من شركات عالمية حساسة ودقيقة .

وكان جابر يرد على ما نشر مؤخرا من قبل بعض الجهات عن أنها ملوثة .

ولم يكتف وزير الصحية بالنفي ، بل قال إنه حول اصحاب هذه الاتهامات الى النائب العام لأنهم أضروا بسمعة القطاع الصحي في الاردن .

وكانت إحدى الجمعيات اعتبرت بأن الزيادة في تسجيل الاصابات بكورونا يعود لكون الفحوصات التي تستعملها الصحة ملوثة .