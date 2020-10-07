أخبار اليمن : الأرصاد ينبّه سكان 4 محافظات من برودة شديدة

الأرصاد ينبّه سكان 4 محافظات من برودة شديدةنبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة محافظات (صنعاء – عمران – ذمار والبيضاء) من الأجواء الباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.وتوقع المركز في نشرته اليوم، أجواء صحوة وباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء.

وأشار المركز، إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم سواحل الجمهورية مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على سواحل محافظتي تعز والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة وجافة بوجه عام والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.