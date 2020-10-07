ترامب يعود إلى مكتبه الرئاسي في البيت الأبيض

حضر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج إثر إصابته بوباء كوفيد-19.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كادلو لشبكة "سي إن بي سي" أن "الحكومة تعمل"، مشيرا إلى أن "الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19"، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وغادر ترامب مستشفى "وولتر ريد" العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وظهر الرئيس الأميركي في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض على حسابه على تويتر، حيث قال: "لا تدعو فيروس كورونا يسيطر عليكم. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرا. وستتغلبون عليه."

وأضاف "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".

كما دعا الأميركيين في التسجيل المصور إلى "النشاط والحرص" مضيفا "لدينا أفضل أدوية في العالم".

من جانبه، أعلن طبيب ترامب، أن الرئيس لم يظهر أي أعراض لكوفيد-19 غداة عودته إلى البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال شون كونلي في بيان إن ترامب "أمضى ليلة أولى هادئة في البيت الأبيض، ولم يظهر اليوم أي أعراض"، مضيفا أن وضعه الصحي "عموما جيد جدا".

وأوضح كونلي، وهو من ضباط البحرية، أن فريقا من الأطباء التقى الرئيس صباح الثلاثاء.

وأشار في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترامب "قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم لم تظهر عليه أعراض. ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة. بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية".