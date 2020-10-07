البحرين ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين توقعان مذكرة تفاهم

وقع وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عبر الاتصال الالكترونى المرئى، اليوم الأربعاء، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، مذكرة تفاهم بين البحرين والمفوضية حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبى اللجوء.





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