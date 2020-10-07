بسبب كورونا .. البرلمان الإيطالى يصادق على تمديد الطوارئ الصحية حتى يناير

وصوت اليوم 253 نائبًا فى مجلس النواب لصالح التمديد، فى حين رفضه ثلاثة نواب وامتنع 17 آخرين عن التصويت، ولم تصوت المعارضة على هذا القرار، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكى) الإيطالية.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالى قد أقر نفس إجراءات التصويت أمس الثلاثاء.

وأوضحت لجنة اللوائح البرلمانية، أنها تعتبر النواب الغائبين عن جلسات المجلس، بينهم أولئك قيد الحجر الصحى الاحترازى والمصابين بكورونا، كبرلمانيين فى مهام رسمية من أجل خفض النصاب القانونى لعدم اكتماله فى جلستى تصويت أمس الثلاثاء.