باكستان والاتحاد الأوروبى يعقدان الاجتماع الدورى السادس للحوار السياسى

عقدت باكستان والاتحاد الأوروبى الاجتماع الدورى السادس للحوار السياسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، ونائب الأمين العام للشئون السياسية والخدمة الخارجية الأوروبية إنريكى مورا.





وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية بين باكستان والاتحاد الأوروبى والتعاون بينهما فى مختلف المجالات، لاسيما السياسة والاقتصاد والتجارة، كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والوضع الإنسانى فى إقليم كشمير المتنازع عليه، وعملية السلام والمصالحة الجارية فى أفغانستان، ووضع جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد الجانب الباكستانى التزامه بتعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة مع الاتحاد الأوروبى.