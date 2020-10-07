عاجل.. سلسلة انفجارات داخل قاعدة عسكرية فى روسيا

وأوضح المكتب الإعلامى للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسى، أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء فى القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.

وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات فى القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء جميع الأفراد من القاعدة فضلا عن إخلاء القرى المجاورة.