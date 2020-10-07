شاهد .. أول فيديو للانفجارات القوية داخل القاعدة العسكرية بروسيا

وأوضح المكتب الإعلامى للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسى للصحفيين، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء فى القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.

وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات فى القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء كافة الأفراد من القاعدة والعمل جار على إخماد الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ.



وأفادت تقارير صحفية بأن الانفجارات لا تزال تدوى بكثافة فى الموقع، فيما أكدت وكالة "نوفوستى" أن السلطات اضطرت لإغلاق طريق فيدرالى واقع فى محيط القاعدة وإخلاء 10 قرى تقع على بعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات عن موقع الحادث.

ويستعد الجيش ووزارة الطوارئ لاستخدام طائرة إطفاء من طراز "إل-76" ومروحيات من طراز "مى-8" وقطار مخصص للإطفاء فى عملية إخماد الحريق.

ونشر نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى صورا وفيديوهات توثق انفجارات قوية فى الموقع وعمود دخان يتصاعد فوقه.