وزير الخارجية البريطانى يرحب بزيارة الرئيس الأوكرانى إلى لندن

وكتب راب، فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، "نرحب بالرئيس زيلينسكى فى لندن.. أوكرانيا حليف أساسى لبريطانيا، ويبلغ حجم التجارة البريطانية – الأوكرانية العام الماضى مليار ونصف المليار جنيه استرلينى".

وأضاف وزير الخارجية البريطانى، فى تغريدته "ومن خلال توقيع اتفاقية الشراكة السياسية والاستراتيجية والتجارة الحرة غدا سنعمل على تعزيز الروابط التاريخية بين بلدينا".

وستقدم بريطانيا إلى أوكرانيا 5 ملايين جنيه استرلينى إضافية كمساعدات إنسانية لتمويل احتياجات النازحين داخليًا والمجتمعات المحلية فى إقليم دونباس.

يُشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بدأ اليوم زيارة رسمية إلى بريطانيا تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجرى زيلينسكى محادثات مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ويوقعان بعدها اتفاقية بشأن التعاون السياسى والتجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية.

ومن المتوقع أيضا أن يوقع الجانبان البريطانى والأوكرانى عددا من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون الدفاعى والدعم المالى للمشروعات المشتركة.