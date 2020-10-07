نسبة السم بها عالية ..السعودية تحذر من 5 أنواع من العطور

وأفادت الهيئة السعودية بأن التعرض لنسب عالية من مادة الميثانول (Methanol) قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، إذ يُعد من المواد ذات السمية العالية، بالإضافة الي تأثيراته على الجهاز العصبي تشمل الصداع والشعور بالدوار، فضلًا عن تسببه بتهيج الجهاز التنفسي والجلد والعينين.

وذكرت الهيئة السعودية في منشورها أن المنتج الأول يحمل اسم "مسك الرمان" بتاريخ صلاحية 7/ 3/ 2022، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "سما معطر جسم" بتاريخ صلاحية 8/ 3/ 2022، أما المنتج الثالث فهو "معطر عود الذهب" بتاريخ صلاحية 13/ 7/ 2023.

ونبهت "الغذاء والدواء" من "معطر عاشق العود" بتاريخ صلاحية 13/ 6/ 2023، و"معطر إحساس" بتاريخ صلاحية 3/ 7/ 2023.

فيما وجهت الهيئة نصيحة للمستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما حثت الهيئة الراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها الهيئة زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa.