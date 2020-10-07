ليبيا تعتذر عن رئاسة مجلس الجامعة العربية.. تفاصيل

اعتذرت ليبيا، عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية.
ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، أبلغ صالح الشماخي، المندوب الليبي بالجامعة العربية، أمانتها العامة باعتذار بلاده عن رئاسة الدورة الحالية للمجلس.
وأضاف: "ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي، وحسب الترتيب المعمول به".
وجاء اختيار ليبيا لرئاسة الدورة الحالية (154) لمجلس الجامعة العربية، وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في الجامعة، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.
وتنص المادة السادسة، على أنه "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري، مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".
وقالت تقارير إعلامية مساء الثلاثاء، إن اعتذار ليبيا هذا يعد السادس من نوعه، بعد تخلي فلسطين مؤخرا عن رئاستها، واعتذار كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان، قبل ذلك، عن استكمال هذه الرئاسة.
اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين، التي كانت تخلت عن رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية : "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021".
وكانت فلسطين، أعلنت الثلاثاء الماضي، تخليها عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، وذلك ردا على عملية التطبيع الجارية مع إسرائيل.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية أمريكية.
وجاء اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية التي تقول: "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".
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