شركة عراقية تقدم عرضا غريبا للموظفين كبديل عن الرواتب

أعلنت الشركة العامة للاسمنت في العراق، عن اتجاهها لصرف 5 أطنان من الأسمنت لموظفيها بدلا من رواتبهم المتأخرة.
وأبنت وثيقة صادرة، عن وزارة الصناعة، أن الشركة ستوفر الأسمنت للموظفين الذين يرغبون بذلك بسعره الرسمي، على أن يتم استقطاع مبلغ 50 ألف دينار عراقي (حوالى 42 دولارا أميركيا) شهريا من راتب الموظف.
وكان عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا هذه الوثيقة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقين معها عبارات ساخرة، وأخرى تشير إلى تردي الأحوال التي وصلت لها البلاد في ظل الحكومات الفاشلة، بحسب التعليقات.
من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، و قال مدير الإعلام في الوزارة مرتضى طالب في تصريحات صحفية، إن مدير الشركة العراقية للاسمنت أصدر الوثيقة، الإثنين، قبل أن يتم إلغاؤها في اليوم ذاته.
وأشار طالب إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بهذا الصدد
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