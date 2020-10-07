ترامب محذرا الأمريكيين: البلاد ستتحول إلى جحيم ما لم أفز بالانتخابات

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتقديه وخصومه السياسيين اليوم الأربعاء، تزامنًا مع أزمته مع فيروس كورونا، حيث قضى ساعات على موقع "تويتر" ليهاجم منتقديه ويرد على خصومه من الحزب الديمقراطي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ترامب أطلق خلال يوم أمس فقط 42 تغريدة وعاد صباح اليوم ليكمل هجومه على الديمقراطيين، لافتًا إلى أنه في حال استحوذ الديمقراطيون على الحكومة، فإن أمريكا ستتحول إلى "جحيم".

ويأتي هجوم ترامب عقب وصف السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما، والتي تعتبر واحدة من بين الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في البلاد لترامب بأنه عنصري.

وقال ترامب في إحدى تغريداته إن "الأمر برمته لم يعد بعد الآن جمهوري ضد ديمقراطي.. لقد أصبح مؤيدًا لأمريكا ضد الإلقاء بنا في جحيم العالم الثالث".

وأدعى ترامب أنه يمكنه القضاء على الحرائق التي اجتاحت نابا ومناطق أخرى في كاليفورنيا والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي إذا فاز في الانتخابات.

وأضاف: "صوت لترامب في كاليفورنيا. لا مزيد من انطقاع التيار الكهربائي، أو الإغلاق، أو حرائق الغابات. نستطيع الفوز في كاليفورنيا الآن".

واتهمت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نظيره الحالي دونالد ترامب، أمس بسوء الإدارة المتعمد لأزمة فيروس كورونا فضلا عن عنصريته مع السود، داعية المواطنين ذوي البشرة السمراء وجميع الناخبين الشباب إلى عدم إهدار أصواتهم في الانتخابات المقبلة معه.

وقالت ميشيل في الفيديو الذي أصدرته حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن إن عددًا أكبر من الأمريكيين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في العراق وأفغانستان وفيتنام وحروب كوريا جميعها.

وأضافت "أنه فيما يتعلق بالفيروس فقائدنا العام، للأسف في عداد المفقودين".

ووجهت ميشيل أوباما اتهاما لـ ترامب بأنه "عنصري" في الوقت الذي يهدد فيه هو وغيره من الجمهوريين الأقليات ويزعمون أنهم سيدمرون الضواحي.

ودعت الناخبين المترددين إلى "التفكير في كل هؤلاء الأشخاص والتعاطف مع كل من يضطر إلى التجول في البلاد وهو خائف من التعرض لأي أذى.